Mariano Marina “Cometimos equivocaciones pero nos recuperemos”

Como ante el Deportivo Viedma, Mariano Marina fue uno de los jugadores

más valiosos del Bataraz en el triunfo de este sábado ante Quilmes de

Mar del Plata, victoria que le valió a Estudiantes para quedarse con el

clásico, que se forjó en épocas doradas, y recuperar el liderazgo de la

Conferencia Sur.



“Fue un triunfo valioso, que nos costó. Sabíamos que Quilmes iba a ser

un rival duro pero dimos lo mejor de nosotros. Creo que hicimos un buen

partido, en algunos momentos se nos acercaron por equivocaciones

nuestras pero supimos cerrarlo bien y ganar un partido más en casa”, fue

el primer análisis del base olavarriense.



En los seis partidos que lleva jugado Estudiantes en este 2020 quedaron

al desnudo algunas equivocaciones que, en algunos casos, le ha costado

el partido. “Tenemos un plantel donde todos podemos jugar y eso nos

favorece en la rotación y ahí es donde podemos ir puliendo los detalles

que aparecen en todos los partidos. Tenemos jugadores de experiencia que

nos ayudan a recuperamos de esas equivocaciones y así podemos cerrar

partidos que son fundamentales”, expresó.

El pasado juego ante Viedma, Mariano tuvo su noche. Ante la consulta si

le había servido como incentivo para afianzarse respondió: “No sé si

sirve para futuro, obviamente es lindo recordar ese partido pero trato

de enfocarme en ir partido a partido. Intento no pensar en el partido

pasado sino en el que viene… Capaz que me sirvió para tomar un poco más

de protagonismo, ya que no está Jeremías (Sandrini), y así tomar algunos

tiros de más pero creo que no nos tenemos que salir de la base y cada

uno sabe lo que tiene que hacer y eso es lo que nos lleva adelante”.



Su crecimiento va de la mano de la confianza que le ha dado el

entrenador “En ese aspecto no tengo de que quejarme. No solo Gustavo

también el equipo tiene confianza en mí y yo en ellos y eso es

fundamental en un equipo tanto adentro como afuera de la cancha”, acotó

sobre el respaldo que recibe.



En 15 días se espera el regreso de Jeremías Sandrini a la actividad tras

su fractura en la mano, ante la consulta dejó en claro su pensamiento:

“Jere es un referente, no solo en el juego sino también en el día a día,

en lo grupal. Estoy contento porque se acerca su regreso, quizás voy a

tener menos responsabilidades, menos minutos, pero la verdad que no me

importa mientras el equipo vaya para adelante… eso es lo que quiero”.

Por último fue contundente a la manera de graficar cómo van a encarar la

próxima gira: “de visitante los partidos son duros, más difíciles. Ganar

en casa es fundamental para no caerse anímicamente y salir a la gira con

la cabeza dura y tirando para adelante”.

Foto: Cristian Perco

