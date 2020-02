Tenis: Con éxito se desarrolla “Fortiranking”

Luego de transcurridas más de dos semanas de competencia y superando los 80 partidos, continúa desarrollándose con éxito, el torneo que lleva el nombre de «Fortiranking» en las canchas de tenis del Club Social y Deportivo El Fortín.

Se proyecta que el mismo finalizará en el mes de marzo, dada la gran cantidad de jugadores inscriptos.

Los últimos resultados fueron:

Rodríguez a García: 6/1 y 6/0

Salías a Feijoo: 6/7, 6/0 y 10/1

Rodríguez a Masson: 7/6, 5/7 y 10/3

Pezzucchi a Zegbi: 6/4 y 6/2

Russo a García: 6/0 y 6/0

Nicodemes a Castro: 6/3, 5/7 y 10/3

Masson a Camino: 7/6, 1/6 y 10/3

Aguerre a Gorosito: 6/3, 5/7 y 11/9

Filipuzzi a Torrisi: 7/5 y 7/6

Camino a Sotelo: 6/2 y 6/2

Meccía a Yungblut: 7/6, 3/6 y 10/3

Gorosito a Isidro: 7/6 y 7/5

Altamiranda a Moretti: 6/2 y 6/2

Pastore a Sotelo: 6/4 y 6/4

Posiciones:

Categoría «A»:

Zona «A»:

1°: Cristian Russo: 3 pts

Zona «B»:

1°: Mauricio Nicodemes: 2pts

Categoría «B»:

Zona «A»:

1°: Carlos Kaltembach: 4 pts

Zona «B»:

1°: Juan Meccía: 2 pts

Zona «C»:

1°: Andrés Rodríguez: 3 pts

Categoría «C»:

Zona «A»:

1°: Jeremías Masson: 3 pts

Zona «B»:

1°: Gustavo Tuccio y Diego Lurbe: 3 pts

Zona «C»:

1°: Leo Rodríguez: 4 pts

Dobles Damas «C»:

1°: Patricia Britez – Agustina Cepeda: 2 pts

Partidos para el día sábado 8 de febrero:

10 horas: García Vs. Pin

10:30 horas: Gorosito Vs. Nicodemes

11:30 horas: Pezzucchi Vs. Filipuzzi

16:30 horas: Meccía Vs. Gorosito – Urretavizcaya Vs. Rodríguez – Castañares Vs. Teuly – García Vs. Gotfrith

Partidos para el día domingo 9 de febrero:

10 horas: Rincón Vs. Sarachu – Tuccio Vs. Lurbe

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp