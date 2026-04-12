UDR: Racing puso en marcha la séptima con una victoria clave

Foto: @analiapaezfotografias

Con un triunfo por 2 a 0 ante Loma Negra, Racing Atlético Club abrió la séptima fecha de la Unión Deportiva Regional —jornada de vuelta de los interzonales— e igualó en la cima de la Zona B a Sportivo Piazza. Los goles del local fueron obra de Luciano Rojas y Diego Garabento.

En Sub 21, el partido terminó 1 a 1 con goles de Julián Ramos para Racing y Joaquín Teves para Loma Negra, que quedó cuarto en la Zona A.

El resto de los compromisos de la fecha se disputarán este domingo.