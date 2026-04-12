Cena por los 80 años del ex Colegio Nacional en Mariano Moreno

El club Mariano Moreno fue sede este viernes de la cena aniversario por los 80 años del ex Colegio Nacional. El evento contó con la participación de 142 personas, entre las que se encontraban docentes, ex docentes y diversas promociones de ex alumnos.

La celebración reunió a graduados de distintas épocas. La promoción más antigua presente fue la del año 1969, junto con representantes de los años 1970, 1971, 1979, 1980 y 1984, mientras que los grupos más jóvenes pertenecieron a la promoción 2004.

Al encuentro asistieron ex alumnos que residen en distintas ciudades del país e incluso personas que viajaron desde España para participar del aniversario.

Durante la jornada se destacó la convivencia de distintas generaciones familiares vinculadas a la institución. Se registraron casos de ex estudiantes que regresaron al colegio como docentes y cuyos hijos también forman parte de la historia educativa del establecimiento.