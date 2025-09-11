Edicto: citación de eventuales herederos

EDICTO JUDICIAL POR DOS DIAS: El Juzgado de Familia N° 1 de Olavarría, a cargo del Dr.

ARRONDO, Santiago Guillermo, sito en calle Moreno N° 3157 de la ciudad de Olavarría, Provincia de

Buenos Aires, hace saber que en autos 12255 se ha decretado lo siguiente: Olavarría 2 de septiembre

de 2025: “…cítese por edictos que se publicarán por dos días en el Boletín Oficial y en un diario digital

de la ciudad de Olavarría, a eventuales herederos de Miguel Ángel Juárez y/o quien se considere con

derechos para presentarse en las presentes actuaciones N° 12.255 y en el Nro. 14.497 para que en el

término de diez (10) días se presenten a tomar intervención en autos, bajo apercibimiento de designar

Defensor Oficial de Pobres y Ausentes, dejándose constancia que el Ministerio Público goza del

Beneficio de Gratuidad…” Olavarría, 10 de septiembre de 2025.