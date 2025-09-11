Edicto: citación de eventuales herederos

Edictos Judiciales
Por En Linea Noticias 0

EDICTO JUDICIAL POR DOS DIAS: El Juzgado de Familia N° 1 de Olavarría, a cargo del Dr.
ARRONDO, Santiago Guillermo, sito en calle Moreno N° 3157 de la ciudad de Olavarría, Provincia de
Buenos Aires, hace saber que en autos 12255 se ha decretado lo siguiente: Olavarría 2 de septiembre
de 2025: “…cítese por edictos que se publicarán por dos días en el Boletín Oficial y en un diario digital
de la ciudad de Olavarría, a eventuales herederos de Miguel Ángel Juárez y/o quien se considere con
derechos para presentarse en las presentes actuaciones N° 12.255 y en el Nro. 14.497 para que en el
término de diez (10) días se presenten a tomar intervención en autos, bajo apercibimiento de designar
Defensor Oficial de Pobres y Ausentes, dejándose constancia que el Ministerio Público goza del
Beneficio de Gratuidad…” Olavarría, 10 de septiembre de 2025.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!