Edicto sobre Ejecución Hipotecaria

POR 2 DIAS – El Juzgado Civ. y Com. N° 2 de Olavarría, Dpto. Jud. Azul, en «PRODUCCIONES INDUSTRIALES S.A. c/NEBEL S.A. s/EJECUCION HIPOTECARIA» (Expte. 16877), comunica que rematará en pública subasta electrónica (Ac. 3604 SCBA), al contado y al mejor postor, DOS INMUEBLES EN BLOQUE ubicados en Ruta 51 km 19,5 de Olavarría con todo lo adherido y plantado al suelo: 1) Circ. VIII, Pc. 330ac, Ptda. 59868, Mat. 26886 (078), Sup. 6873 m2. Deudas: ARBA: $ 244.023 al 9/9/2025, MUNIC.: no tiene y 2) Circ. VIII, Pc. 330am, Ptda. 67461, Mat. 40596 (078), Sup. 10900 m2. Deudas: ARBA: no tiene MUNIC.: no tiene; OCUPADOS (dilig. del 11/06/2025) por inquilino con Contrato Vigente hasta 31/03/2060 según presentación del 04/09/2025. Base: $ 250.000.000,00. Deposito en garantía: 5 % ($ 12.500.000,00) en la cuenta de autos n° 502994/5 (CBU n° 0140337227637950299450) del Banco de la Prov. de Bs. As., tres (3) días hábiles antes del 31/10/2025, remitiendo comprob. a [email protected]. Hon. del Martillero: 3% cada parte, con más el 10 % de aportes sobre el total a cargo del Adjudicatario. Escrituración: a cargo del adjudicatario.

INICIO DE SUBASTA: 31/10/2025 a las 12hs. FINALIZACION: 14/11/2025 a las 12 hs. FECHA MÁXIMA DE ACREDITACIÓN DE POSTORES: 28/10/2025 a las 12 hs.; AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN: 28/11/2025 a las 12 hs. PAGO DEL PRECIO: Quien resulte adjudicatario deberá acreditar dentro de los 5 días de aprobada la Subasta el depósito del saldo de precio (más el 3 % de Honorarios del Martillero a su cargo y el 10 % de aportes sobre el 6 % total) en la cuenta de autos ya indicada, bajo apercibimiento de ser declarado postor remiso.



IMPORTANTE: 1) A los fines de consultar el Expediente en general y el auto de subasta en particular y cotejar la totalidad de los aspectos regulados que no se encuentran enunciados en el presente edicto, los interesados pueden consultar la publicidad virtual que se efectuará en el Portal de Subastas Judiciales (http://scba.gov.ar/subastas);

2) PROHIBIDA la compra en Comisión;

3) PROHIBIDA la Cesión del Acta de Adjudicación. Consultar link: youtube.com/watch?v=D1KuKHMFJJ4&feature=youtu.be Martillero: Carlos Mariano NOTARARIGO (Mat. 1262, Lo V – Fo 153), Av. Del Valle n° 3099 de Olavarría, (02284)

15634296, [email protected]

Olavarría, 26 de septiembre de 2025.