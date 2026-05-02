Edicto sobre quiebra pequeña

EDICTO: Por CINCO días el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Olavarría, del Departamento judicial de Azul, a cargo de la Dra. MARIA HILDA GALDOS, Secretaría Unica, a cargo del Dr. JORGE MARIANO FERRARI, informa que en autos caratulados «AVILA MARCELA LORENA S/ QUIEBRA(PEQUEÑA)» (Expte. Nº OL1730-2026) el día 10 de Abril de 2026, se decretó el estado de quiebra de MARCELA LORENA AVILA, DNI 28298385, con domicilio en calle Juan P. Marelli Nº 14 Bis de la localidad de Sierra Chica, partido de Olavarría; dispóniendose que los acreedores deberán presentar al síndico sus pedidos de verificación hasta el día 14 de Julio de 2026.- Síndico: Cr. ALDO FABIAN CALLERI, con domicilio en Av. Urquiza Nº 3.658 de Olavarría, horario de atención: LUNES, MIERCOLES, y VIERNES de 10 a 12 hs., correo de contacto: [email protected] La sindicatura deberá presentar las copias de las impugnaciones al Juzgado el día 17 de Julio de 2026, el informe individual del art. 35 de la ley 24522 el día 27 de Agosto de 2026, venciendo el plazo para la presentación por ella del informe general del art. 39 el día 09 de Octubre de 2026.- Dado, sellado y firmado en la Sala de mi público despacho en la ciudad de Olavaría.