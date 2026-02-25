Edicto sobre prescripcion adquisitiva larga

EDICTO El Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de Olavarría, a cargo de la Dra. Ana Mabel Eseverri, Secretaria Unica, a cargo de la Dra. Susana M. Sallies, situado en la calle Rufino Fal Nº 2.943 de Olavarría, comunica por DOS días (conf. jurisprudencia de la Excma. Cámara Departamental, sala I, in re «Roccia, Ernesto Héctor c/ Ortiz, Luis o sus herederos s/ usucapión», expte. Nº 53.014, sent. 3/12/2008) la citacion a HEREDEROS de LUIS HORACIO PARIS -y a quiénes se consideren con derechos sobre el inmueble objeto del proceso caratulado CALLEGARO CLAUDIA VANESA Y OTRO/A C/ CANO ANALIA ESTHER Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA Expediente OL-3975-2025 , designado catastralmente como Circunscripción: 2 Sección: F Chacra: 573 Manzana: 573r Parcela: 14, Partida Inmobiliaria 078-68979, Matricula 52058, Partido: 78 (Olavarría); para que dentro del término de DIEZ días tome intervención en autos y haga valer los derechos que estime corresponder bajo apercibimiento de nombrársele un DEFENSOR DE AUSENTES.-