EDICTO: SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE SALUD



La Municipalidad de Olavarría, en el marco de las facultades conferidas por la Ley Nacional N° 26.529, sus modificatorias, y el Decreto Reglamentario N° 1089/2012, informa que se ha iniciado el procedimiento de depuración de las Historias Clínicas correspondientes a pacientes fallecidos entre los años 1994 y 2015, conforme lo dispuesto en el Decreto N° 4361 emitido el 21 de julio de 2025 por el intendente municipal Cr. Maximiliano Wesner.

Se pone en conocimiento de los familiares que podrán ejercer los derechos que les asisten en relación con el acceso, retiro o conservación de la documentación clínica correspondiente. Deberán completar el

formulario on-line dentro del plazo de 90 (noventa) días corridos contados a partir de la última publicación del presente.



Vencido dicho plazo se procederá a la depuración definitiva de las historias clínicas involucradas.

LISTADO DE NOMBRES EN EL SIGUIENTE LINK



https://bit.ly/Listado-HC