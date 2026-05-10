Sindicato de Luz y Fuerza de Olavarría Convoca a Asamblea general ordinaria

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En cumplimiento de las normas estatutarias correspondientes, se convoca por la presente a todos los afiliados al Sindicato Luz y Fuerza de Olavarría a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el viernes 26 de junio de 2026 a las 19 horas en el local sindical en calle Maipú 2150, para tratar el siguiente Orden del Día:

  1. Lectura del acta de la Asamblea anterior.
  2. Consideración de Memoria y Balance del período 01-01-2025 al 31-12-2025.
  3. Tratamiento Bolsa de Trabajo.
  4. Designación de dos compañeros para firmar el acta respectiva.

Sin otro particular, se solicita masiva y puntual concurrencia.

Por Sindicato Luz y Fuerza:

Emmanuel Tambucci (Secretario Adjunto) y Eduardo Amaya (Secretario General).

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