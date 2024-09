El Gobierno confirmó que habrá cortes de electricidad programados durante el verano

Lo dijo esta mañana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Si viene un verano de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad. Lamentablemente, no han habido inversiones, va a faltar generación y vamos a tener que programar algún corte”, justificó.

Habrá cortes de electricidad programados durante el verano, confirmó este domingo el Gobierno nacional. Ante la alta demanda de electricidad, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que “va a haber una programación, está analizándose”.

“Si viene un verano de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad. Lamentablemente, no han habido inversiones, va a faltar generación y vamos a tener que programar algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores industriales”, explicó esta mañana Francos, entrevistado por radio Mitre. “Es una situación que viene de años y que hay que encarar seriamente. Hay que encarar inversiones y eventualidades, no podemos estar sujeto a improvisar. La Secretaría de Energía está trabajando en el tema”, explicó Francos, en declaraciones que reproduce la agencia Noticias Argentinas.

A propósito, Francos defendió los aumentos que sufrió el servicio de electricidad, entre otros. “Una cosa no tiene que ver con la otra. Si no hay una generación razonable, no se puede pedir inversión”. Y agregó: “Hay que aumentar la tarifa porque si no debe subsidiar el Estado y hay que terminar con los subsidios para no tener que generar deuda, emisión, y no tener que generar inflación, que es el objetivo fundamental”. (DIB) GML

