6/4: El nombre de los diez concejales que ingresarán al HCD en diciembre

Seis serán de Fuerza Patria y cuatro de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza.

Foto: Mauricio Latorre

El Concejo Deliberante sufrirá un cambio sustancial desde el 10 de diciembre luego de las elecciones legislativas que se llevaron adelante este domingo: sólo Fuerza Patria y LLA tendrán nuevos ediles dado que ninguna de las otras fuerzas logró el piso requerido por ley.

En el caso de Fuerza Patria tendrá seis nuevos concejales que se sumarán a los cuatros que tienen mandato hasta el año 2027. Con estos resultados el oficialismo accederá a 10 bancas y tendrá prácticamente el control del HCD dado que además contará con el voto doble de la presidencia.

Por su parte, la alianza La Libertad Avanza ingresará al HCD cuatro concejales. Esto no significa que todos conformen un solo bloque dado que, por comportamientos anteriores, es de prever que el «gallismo» mantenga su identidad y los liberales hagan lo propio.

El nombre de los nuevos concejales

A partir de la elección de este domingo Fuerza Patria tendrá a estos concejales electos: Leonardo Yunger Sarrasqueta, Lucia Palacios, Juan Moreno, Telma Cazot, Gastón Sarachu y Natalia Álvarez.

En tanto, por la alianza La Libertad Avanza asumirán bancas: Nicolás Zampini, Eugenia Dumerauf, Marcelino Quinteros, Luciana Islas.