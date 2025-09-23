Taiana afirma que el Gobierno quiere “naturalizar la injusticia”

Política

Buenos Aires, 23 septiembre (NA) — El primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria bonaerense, Jorge Taiana, afirmó que el Gobierno nacional quiere “naturalizar la injusticia, precarizar la fuerza laboral, que se puedan quitar derechos y que se gane cada vez menos” y aseguró que desde el peronismo “no lo vamos a permitir”.

Taiana dijo que el presidente Javier Milei “quiere gobernar al pueblo a través del terror, del castigo, del intento de doblegarlo”, pero advirtió que “lo que sabemos es que el pueblo argentino no se va a doblegar y eso lo demostró la elección bonaerense del 7 de septiembre”.

En un comunicado, el candidato de Fuerza Patria enfatizó que “otro país es posible” y dijo que eso quedó demostrado en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, con “este gobernador, Axel Kicillof, haciendo cosas para la gente sin tener recursos, porque se los niega el Gobierno nacional”.

Agregó que, frente a “un Gobierno es una marioneta del poder, la resignación no es el camino” y sostuvo: “Con lo que llaman batalla cultural quieren terminar con la voluntad y el sentido de justicia del pueblo argentino y por eso tenemos que pelear”.

“La justicia social es un derecho, porque como dijo Evita donde hay una necesidad nace un derecho”, recalcó.

“No es verdad que la justicia social sea un robo, la desigualdad no es una condición natural, es el resultado de la explotación de los trabajadores y no vamos a dejar que eso sea aceptado como algo natural”, añadió.

Taiana destacó que desde el Gobierno nacional “quieren naturalizar la injusticia, que sea precarizada la fuerza laboral, que se puedan quitar derechos, que se gane cada vez menos, que se puedan destruir las conquistas y derechos sociales, y nosotros vamos a decirle que no, con el pueblo en las urnas”.

