Es tiempo de democratizar y controlar Coopelectric

Como socio cooperativo de Coopelectric y en su momento referente de la Lista Verde, a quienes se nos impidió con artimañas e irregularidades competir en el año 2021, he presentado una solicitud a la conducción de la casta curista-gallista de Coopelectric una serie de medidas que deben tomar para facilitar las necesarias elecciones libres y transparentes en el año 2024. La verdadera democracia se concreta en las urnas.

Uno de los rasgos esenciales del movimiento cooperativo desde sus orígenes es que sus dirigentes surjan de elecciones democráticas. Sin elecciones limpias y transparentes no hay cooperativa. A pesar de que se deben realizar elecciones todos los años, Coopelectric en lo que va del Siglo XXI ha tenido solo dos elecciones y no las realiza desde 2014, con lo cual no existe la legitimidad de su consejo de administración y asamblea de delegados, elegidos entre los mismos que se apoderaron de la entidad hace treinta años. Es momento de democratizar nuestra cooperativa, lo que favorecerá concretar una gestión eficiente, eficaz y económica en beneficio del servicio y de sus asociados.

Esta falta de democracia, respeto por la voluntad de los asociados y control se debe a varios y diversos motivos, donde se destacan: 1.- Han modificado el estatuto social para que se necesiten una gran cantidad de avales para presentar lista, lo que torna dificultoso cumplir este requisito obsoleto puesto como obstáculo, traba, impedimento, para quien está fuera de la conducción. 2.- El control de las elecciones las tiene el mismo grupo que conduce la cooperativa, con lo cual el proceso es opaco, sujeto a la manipulación y las trampas. La lista opositora no puede controlar si la lista oficialista cumple o no con los requisitos necesarios para la elección. Es juez y parte. 3.- La decisión sobre cada tema de la elección: fechas, cronograma, lugar de la elección, utilización de empleados que son familiares de directivos, si puede competir o no la lista opositora, lo decide la misma lista oficialista. 4.- La confección de un padrón desactualizado intencionalmente, donde existen personas fallecidas y entidades que ya no existen más, abultándolo para aumentar la cantidad de avales. 5.-El manejo secreto del balance y su falta de explicación a sus asociados. 6.- El síndivco, que debe controlar, va en al misma lista que los que ganan.

A los fines de que Coopelectric vuelva a ser una cooperativa de verdad y sus dirigentes surjan de la voluntad de sus asociados, proponemos democratizarla, mediante la facilitación de elecciones libres y transparentes, con juego limpio, por lo que solicitamos a Coopelectric:

1.- Que se reúna la asamblea de manera extraordinaria y modifique el estatuto a fin de establecer:

1.1.- Que el número de miembros de la asamblea esté conformada por un delegado cada cinco mil asociados y que cada delegado necesite de dos avalistas. La asamblea de delegados no puede tener la cantidad excesiva de delegados que tiene. El Senado de la Nación tiene 72 senadores y la Cámara de Diputados 257 diputados para 44 millones de personas. Y Coopelectric tiene casi 100 delegados. Posee más delegados que la cámara de senadores y el tercio de la de diputados para 90 mil personas asociadas. Absurdo. Máxime teniendo en cuenta que las reuniones de las asambleas de los últimos años no han aportado nada, ni en el debate ni en proyectos, solo levantar la mano para aprobar el balance, que muchos ni siquiera analizaron.

1.-2.- Que el proceso electoral esté a cargo de una junta electoral conformada por personas ajenas a la cooperativa, elegidas por la autoridad de aplicación de la ley de cooperativas, que incluya un representante de las listas que van a competir.

2.- Que el balance del año se presente a los asociados al momento del plazo estatutario de presentación, el 30 de junio de cada año, a fin de que esté a disposición de todos los asociados en ese tiempo. La información clara y transparente sobre el estado real de la situación económica de la cooperativa debe formar parte del debate de las listas que compiten en las elecciones.

3.- Que para las elecciones se confeccione un padrón depurado que exprese la realidad de la cantidad de asociados. Que cuando un asociado solicite la baja del servicio, deje ser asociado.

4.- Que el formulario de delegado y sus avalistas se confeccione con un mes de anterioridad y puesto a disposición de quien lo pida, a efectos de que pueda certificar la firma por escribano. Y que el registro de las firmas de delegados y avalistas se haga en el mismo salón para las listas de participantes, a fin de que no se pueda distinguir quien firma por la lista oficialista o por la opositora a fin de que los opositores no sean objeto de represalias o amedrentamiento, como lo fue en 2021.

Con esto ganará el que mejor represente a los socios cooperativos, legitimará a la conducción y permitirá un control real y mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la gestión.