Con gran convocatoria, se realizó la Peña Abierta por el Día del Bailarín Folklórico

Olavarría celebró el Día del Bailarín/a Folklórico Argentino con una gran Peña Abierta organizada por el Municipio de Olavarría a través de la Subsecretaría de Cultura. Fue en la tarde del pasado sábado 13 de septiembre en las escalinatas de la Casa del Bicentenario.

Allí, desde las 16 horas, un gran marco de público se convocó para disfrutar de las distintas propuestas, integradas por diferentes grupos de danza y la presentación del Ensamble de Música Popular “Octavio Sabattini”.

La música y el clima festivo invitó a la gente a apropiarse de la pista de baile con chacareras, zambas, escondidos, entre otros grandes géneros de nuestro folclore.

El Día del Bailarín Folklórico se celebra cada 13 de septiembre en nuestro país, en recuerdo al día del fallecimiento del cordobés Santiago Ayala, más conocido como “El Chúcaro”, emblemático bailarín de nuestro género nacional.