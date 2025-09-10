El premiado folklorista Emanuel Ayala llega a Olavarría

La escena musical de Olavarría se prepara para recibir a un talento emergente del folklore argentino: Emanuel Ayala, cantautor oriundo de Fiske Menuco, General Roca, Río Negro. El artista, que se alzó como ganador del Pre Cosquín 2025 y fue nombrado Revelación en el Festival de Cosquín de este mismo año, se presentará en la ciudad en una única función.

Con su propuesta, Emanuel invita a un viaje sonoro a través de composiciones propias, obras de autores patagónicos y clásicos del cancionero popular. Su música destaca por la versatilidad de ritmos folklóricos que abarca y por una voz que, según la crítica, logra ilustrar un paisaje «auténtico y contemporáneo». El espectáculo promete una experiencia que fusiona la música con la danza, invitando a la escucha atenta y al disfrute de un repertorio diverso.

La entrada para el evento tiene un valor de $10.000. El lugar contará con servicio de cantina y la capacidad es limitada, por lo que se recomienda asegurar el lugar con anticipación. Las reservas pueden realizarse a través de WhatsApp al 2284 550230.