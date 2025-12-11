Este sábado regresará “Atardecer de Feria” con una propuesta navideña

El Municipio de Olavarría invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de “Atardecer de Feria”, la propuesta enmarcada en el calendario de “Olavarría en Verano” que tendrá este sábado la primera edición de la temporada 2025/26.

Organizado desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Coordinación de Economía Popular, y la Subsecretaría de Cultura y Educación se desarrollará este 13 de diciembre, desde las 19 horas, en el Centro Cultural Municipal “San José”.

En las últimas horas concluyó la convocatoria a emprendedores, lo que dejó como resultado la confirmación de que participarán más de 90 feriantes, entre emprendedores y artesanos, que ofrecerán una amplia variedad de productos y servicios en stands especialmente dispuestos para la ocasión.

De esta manera, el Centro Cultural será el escenario perfecto para disfrutar de un atardecer único, acompañado además de música en vivo y un patio de comidas con foodtrucks y cerveza artesanal.

Atardecer de Feria es una propuesta que se ha incorporado al calendario local desde el inicio de la actual gestión municipal, generando un nuevo espacio de comercialización para la economía popular, pero también para el encuentro de la comunidad.