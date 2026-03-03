Roberto Peyrano en CoNverSo: De golpear tarros de residuos en Villa Floresta a vivir de la música

Antes de los escenarios, los festivales y las aulas, hubo tarros de residuos en Villa Floresta. Allí empezó a forjarse la historia de Roberto Peyrano, el baterista que convirtió una intuición de barrio en un proyecto de vida.

En el nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias, el músico repasa ese recorrido que lo llevó de los primeros golpes improvisados a cumplir una decisión que marcó su destino: vivir de la música.

El nuevo episodio de CoNverSo estará disponible este miércoles 4 de marzo a las 20 horas en el Canal de Youtube de En Línea Noticias



En diálogo con Fabricio Lucio, el reconocido baterista reconstruye aquel momento bisagra: su viaje a Buenos Aires y el regreso apenas un mes después. La gran ciudad, cuenta, “se me caía encima”. La decisión fue inmediata y determinante: volver a Olavarría con una promesa personal —“yo voy a vivir de la música”— que no quedó en frase hecha. La sostuvo con estudio, disciplina y escenario.

Su recorrido artístico incluye grupos que marcaron época en la ciudad como Los Dolce, Las Sombras y, especialmente, Los Kondes, banda en la que permaneció 22 años. También integró el grupo vocal Añoranza, con el que logró proyección internacional tras ganar un festival en Chile y presentarse en escenarios emblemáticos como el Teatro San Martín y el Auditorio de la Recoleta.

Pero su legado no se limita al escenario. Peyrano fue una pieza clave en la creación del profesorado de batería en el Conservatorio de Música de Olavarría. Diseñó el programa desde cero y formó a generaciones de músicos locales. Hoy, jubilado de la docencia oficial, mantiene intacta la rutina de estudio y la vocación por enseñar.

El miércoles, en CoNverSo, no solo repasa anécdotas. Explica qué significa sostener una vocación durante décadas y por qué, incluso ahora, sigue sentándose frente a la batería todos los días.