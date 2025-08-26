Sala Cabral invita a disfrutar de Matambre

Sala Cabral anuncia una nueva función de Matambre, en busca del gaucho

perdido, el próximo sábado 30 de agosto a las 21 hs en su espacio de calle

Sargento Cabral 3232.

Con más de 200 espectadores desde su estreno el pasado 8 de mayo, la obra

llega a su décima función, consolidándose como una de las propuestas

teatrales más convocantes de la temporada. Las entradas ya se encuentran a

la venta con reserva previa, a un valor de $10.000.

Matambre es un viaje escénico de 52 minutos que transporta al público del

presente al pasado y de regreso, en un movimiento constante de preguntas y

emociones. En escena, Facundo Pereiro expande la figura del gaucho hasta

sus límites, ofreciendo una interpretación intensa y renovadora.

El espectáculo cuenta con dirección de Pablo Fredes, actuación de Facundo

Pereiro, escenografía e iluminación de Maiky Hatrick, y vestuario de Paola

Albrecht.



“El público agradece con risas y emoción el sacudón que provoca ver a un

actor dándolo todo en un escenario que, a veces, se vuelve potro indomable y,

otras, nos acuna con el canto de nuestros propios sueños”, comparte el director

Pablo Fredes.

Al finalizar la función, la sala invita a quedarse y disfrutar de su servicio de

cantina, compartiendo un cálido momento de encuentro post-teatral.

Reservas al :2284-619066, capacidad limitada.