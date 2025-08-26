Sala Cabral invita a disfrutar de Matambre
Sala Cabral anuncia una nueva función de Matambre, en busca del gaucho
perdido, el próximo sábado 30 de agosto a las 21 hs en su espacio de calle
Sargento Cabral 3232.
Con más de 200 espectadores desde su estreno el pasado 8 de mayo, la obra
llega a su décima función, consolidándose como una de las propuestas
teatrales más convocantes de la temporada. Las entradas ya se encuentran a
la venta con reserva previa, a un valor de $10.000.
Matambre es un viaje escénico de 52 minutos que transporta al público del
presente al pasado y de regreso, en un movimiento constante de preguntas y
emociones. En escena, Facundo Pereiro expande la figura del gaucho hasta
sus límites, ofreciendo una interpretación intensa y renovadora.
El espectáculo cuenta con dirección de Pablo Fredes, actuación de Facundo
Pereiro, escenografía e iluminación de Maiky Hatrick, y vestuario de Paola
Albrecht.
“El público agradece con risas y emoción el sacudón que provoca ver a un
actor dándolo todo en un escenario que, a veces, se vuelve potro indomable y,
otras, nos acuna con el canto de nuestros propios sueños”, comparte el director
Pablo Fredes.
Al finalizar la función, la sala invita a quedarse y disfrutar de su servicio de
cantina, compartiendo un cálido momento de encuentro post-teatral.
Reservas al :2284-619066, capacidad limitada.