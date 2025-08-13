Video / David Lebón con En Línea: «La música es el perfume de Dios»

Entrevista Jorge Scotton

Este sábado se presentará el ícono del rock argentino David Lebón, acompañado por su gran banda con un show íntimo y poderoso. “Herencia Lebón” fue nominado a los Premios Gardel 2025. David ya está trabajando en lo que será su nuevo álbum de estudio, y habló este mediodía con En Línea Noticias donde recorrió su vida, tuvo su espacio para el momento de partir, la música y sus familia. Puntual, amable y generoso compartió algo mas de 20 minutos antes de llegar a Olavarría.

Habló sobre su edad, el misterio del último viaje, la música, su ultimo disco, su familia, el triunfo del amor, un libro que escribe y señaló que , «la música es el perfume de dios.»





David Lebón, una leyenda del rock nacional, se presentará en Olavarría con un concierto imperdible: “Conexión”, un encuentro cargado de emoción, canciones eternas y cercanía con su gente. La cita será el sábado 16 de agosto a las 21 hs en el Teatro Municipal de Olavarría (Rivadavia 2800), una sala emblemática donde desplegará un repertorio que atraviesa generaciones.

Reconocido por sus aportes a bandas fundamentales como La Pesada del Rock and Roll, Pappo’s Blues, Pescado Rabioso, Sui Generis, Polifemo y Serú Girán, y por su aclamada carrera solista, Lebón continúa emocionando a públicos de todas las edades con su voz, su guitarra y una sensibilidad única.

Su último álbum, Herencia Lebón, acaba de ser nominado a Mejor Álbum Artista de Rock en los Premios Gardel 2025, reafirmando su vigencia y calidad artística.

Acompañado por su gran banda, ofrecerá un show íntimo y potente, repasando clásicos de toda su carrera y su obra más reciente.

Luego de colmar su presentación en el Teatro Ópera de Buenos Aires, Lebón emprenderá una gira nacional que lo llevará por Córdoba, Rosario, Junín, Río Cuarto, Paraná, Salta y Tucumán, con fechas que se anunciarán próximamente. Además, ya está trabajando en lo que será su próximo álbum de estudio.

Las entradas para el show del 16 de agosto en Olavarría ya están a la venta en boletería del Teatro y por Articket.

Un viaje musical que promete emoción, historia y conexión pura.