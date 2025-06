Video / Mano a Mano con Lisandro Aristimuño a días de llegar a Olavarría

Entrevista, Jorge Scotton / En línea Noticias

Lisandro Aristimuño se presenta en el Teatro Municipal de Olavarría por primer vez en Olavarría el viernes 27 de junio en el Teatro Municipal. El músico que llega a la ciudad de la mano de Morella Producciones conversó en una extensa entrevista este jueves con En Línea Noticias, mientras aguardaba su show en Chile.

El músico señaló que, «estamos en Santiago de Chile y tocamos hoy acá.»

¿Es la primera vez que venís a Olavarría, aquí al centro de la provincia de Buenos Aires?

Creo que fuimos una vez, ¿no? Sí, tocaste una vez con Ernesto Snajer. Ah, una vez hubo como una especie de encuentro con Ernesto Snajer un guitarrista de Buenos Aires pero en un show mío, así solo, no. Es la primera vez que voy.

Bueno, ha generado mucha expectativa, al menos en la gente, en los que te siguen, tu llegada aquí a la ciudad de Olavarría. Y fundamentalmente está bueno eso que venga de parte de un artista independiente, ¿no? De un tipo que, como vos, de muy joven, emprendió este camino de la música de forma independiente. ¿Cómo es ese camino?

Bueno, primero agradecerte. La verdad que, bueno, es un camino que yo lo tomé como muy normal, porque para mí tuve la suerte también de haberlo aprendido desde muy chico, porque mi viejo es director de teatro también, y músico, y mi mamá es actriz.

Entonces eso también hizo que, ellos laburaran mucho de manera independiente, de autogestión, incluso de cooperativa, digamos, de teatro. Y yo aprendí mucho de ahí. Entonces a la hora de hacer música, veo que eso fue parte de, fue como muy natural ir por ese camino. Incluso me han ofrecido en esos momentos, estamos hablando de hace 20, 21 años que salió mi primer disco, y tuve ofertas de multinacionales y nunca me interesó ese camino, digamos.

Era como algo que, nada, quería cuidar mucho mi música. En ese momento, ahora ya es mucho más cómodo estar en una multinacional, pero en ese momento la multinacional era muy invasiva, digamos, y te decía desde el corte de pelo hasta la ropa que tenías que usar, y hasta la cantidad de canciones, y la tapa, y bueno, ya se metía mucho en el arte.

Ahora cambió un poco más eso, pero en su momento era muy invasivo. Entonces yo quería hacer algo natural, propio, tampoco quería ir paso a paso, quería ir conociendo los teatros paso a paso, escalón a escalón, ir creciendo de a poquito.

No de repente llegar a algo así masivo como pasa a veces con artistas de multinacionales que su primer concierto es en el Movistar Arena, es como muy llamativo también eso. Y a mí me gustaba ir paso a paso, ir conociendo todo de a poquito. Al principio tocaba para 50 personas, después para 200, y eso es lo más lindo, ir creciendo, y si no, la verdad yo creo que me hubiera aburrido.

Digo, las herramientas, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicarse, la gente a través de redes sociales, de Youtube, de todo lo que nos está rodeando hoy, ¿al artista independiente les facilita llegar a miles sin depender de las multinacionales o de los grandes medios de comunicación o de las grandes capitales?

En su momento sí, ahora ya creo que eso también colapsó. Yo creo que ahora, hace varios años, ya colapsó también eso. O sea, ya se llenó demasiado y explotó también. Pero en su momento, cuando salió Internet y salíamos como del CD, los músicos, sirvió muchísimo, sobre todo para llegar a otros países que tu disco no estaba editado. Si no eras de una multinacional, en ningún lado te conocían. En cambio ahora, con Internet sí, por ejemplo hoy voy a tocar en Chile, el otro día toqué en Paraguay, conocen mis canciones y todo, porque si no, de otra manera no hubiera llegado por el formato. Pero ahora me parece que también eso, en algún momento creo que puede llegar a cambiar eso también, ojalá. Porque ya están muy congestionadas las redes y ya, me parece a mí, es mi punto de vista, me parece que ya no, a mí ya me está también cansando un poco esa forma de difundir. Me parece que yo, por ejemplo, estoy volviendo al disco cada vez que hago un disco, lo saco en formato vinilo o lo saco en CD.

O sea, como que quiero volver un poco a lo clásico porque me parece mucho más interesante a que escuchen medio segundo de mi canción y la pasen, y la pasen, y la pasen. A mí me gustan más los álbumes, me gustan más los discos, me gusta más agarrar el cartón, ver la tapa, tener las letras, tener quién tocó.

Toda esa información me parece fundamental también.

Muy «lo viejo funciona», como la frase de la serie de Darín, ¿no? Bueno, te definiste, sos patagónico, y ahora ya estás, como decías, recorriendo países del continente, estás fuera de Argentina. ¿Seguís llevando esa alma patagónica con vos?

La verdad es que nunca se me fue. Yo nací ahí, no es que me hago el que soy ahí. Yo nací ahí, yo soy vietmense, soy de Río Negro. Viví toda mi vida, incluso yo creo que como artista, toda mi parte de adolescente y de niño, de infancia, es lo que más te marca como artista también. Ya después uno se pone más grande y a mí me marcó todo eso, me marcó el viento, me marcó la siesta, me marcó el río, el mar, los álamos, no los edificios, no los autos, los shopping.

Yo nací viendo otras cosas y me parece que eso fue clave para mí música, para lo que soy. Entonces nunca lo perdí porque aparte sigo yendo allá, porque tengo a mis viejos, tengo familia, tengo amigos. Nunca me fui, digamos, de algún modo, me fui a vivir a otro lado, pero voy tres veces por año seguro a visitar a mi mamá, tengo una hermana mayor allá y tengo mucha gente, muchos primos, tíos, amigos, y no me dejo extrañar, sería.

¿Cómo es comunicarse con hermanos de países vecinos o del continente? ¿Cómo te reciben? ¿Cómo es comunicarse a través de la música? ¿Cómo lo sentís?

La verdad que es hermosísimo, es una de las cosas más lindas de mi trabajo. El hecho de poder viajar, conocer otras culturas, otras sociedades, otra gente, otros artistas, otros colegas. Es muy hermoso porque es como… Yo creo que es una de las partes más hermosas de mi trabajo, de ser músico, el poder viajar y conocer otras culturas, otra música sobre todo.

Yo ahora estoy en Chile y igual hace tiempo que vengo y tuve la oportunidad de recorrer mucho Latinoamérica, para mí es precioso. Yo a veces prefiero más girar por Latinoamérica que por Europa, me gusta mucho más, soy más de nuestro terreno. Y nada, tuve la oportunidad de ir a Bolivia, Paraguay, Colombia, Ecuador, Perú. ¿Y cómo es? Es hermoso porque eso, ya te digo, es un intercambio que por ahí uno encerrado en su lugarcito y en su zona. Nada, está buenísimo. Y por ahí nosotros siempre estamos pensando en ir a España o ir a Estados Unidos, qué sé yo, y la verdad que tener la riqueza que tenemos al lado, cerca, es fabuloso porque encontrás un montón de cosas para aprender y para intercambiar sobre todo en la música.