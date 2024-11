enlineanoticias.com.ar

Prisma Pink Floyd Experience se presentó este jueves en Olavarría, regresando a la sala del Teatro municipal en otra producción de Parmil.

La banda que llega de una gira internacional, recorrió clásicos de Pink Floyd de los discos The Wall, Dark Side of the Moon, Division Bell y Wish You Were Here, entre otros, con un despliegue escénico de nivel

internacional.



