«Guillermina Amespil pareciera seguir en la misma línea que Diego Robbiani»

Luego de la renuncia de Diego Robbiani a la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida del Municipio y el desembarco en el área de Guillermina Amespil, la Unidad Piquetera se movilizará este jueves en el centro de la ciudad.

Al confirmar la marcha, la Unidad Piquetera emitió un comunicado: «creemos que la salida del secretario de desarrollo humano y calidad de vida Diego Robbiani no responde a una sincera y concreta autocritica de esta gestión sino a una estrategia electoral. De nada sirve echar al funcionario pidiéndole que “renuncie” como para no acabar con su “carrera” de un solo saque, cuando en realidad no se cambian las políticas de fondo que llevaron a que la cartera sea tan criticada. Porque no son solo los hechos de corrupción que se fueron descubriendo y tomando estado público sino que lo más constante y grave es la falta de una política social concreta para los sectores que más lo necesitan. Esto lo venimos remarcando desde el Frente de organizaciones en Lucha y desde el Polo Obrero hace ya mucho tiempo mediante las distintas formas de manifestarnos».

También en el comunicado hablan de la nueva Secretaria de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y su función en el municipio respecto a las organizaciones. La comparan con Robbiani: «Guillermina Amespil, pareciera seguir en la misma línea debido a que aún no ha convocado a las organizaciones sociales que estamos en los barrios dando la lucha a todas las problemáticas a las que debería abocarse. La nueva funcionaria puede seguir escudándose, como lo hacía quien la precedió, en la evidente responsabilidad de los gobiernos nacional y provincial que son culpables del feroz ajuste al bolsillo popular y al presupuesto de desarrollo social, de la inflación y el crecimiento de la pobreza, o puede tomar una actitud diferente para abordar desde lo local las problemáticas que están sin resolverse incluso desde cuando su mismo color político era el gobierno nacional y provincial».

Dicen en otro tramo del comunicado, «después de muchas jornadas de lucha, desde la Unidad Piquetera habíamos logrado un canal de diálogo con la secretaría y quienes dirigen las distintas áreas que debería mantenerse y profundizarse en esta nueva gestión. Es por ello que desde las organizaciones piqueteras seguimos exigiendo reuniones y trabajo mancomunado para lograr soluciones concretas y que se destinen los recursos necesarios para generar TRABAJO GENUINO con salarios que alcancen para vivir. Este ha sido siempre nuestro principal planteo ya que apuntamos a remplazar la asistencia y los subsidios gradualmente mediante la formación laboral, la entrega de herramientas, el desarrollo de obra pública, inversión en urbanización y construcción de planes de vivienda con esa finalidad».

Dicen que el Municipio debería «dar respuesta a demandas urgentes ante el aumento del costo de vida y por eso seguimos reclamando: asistencia integral a los comedores populares de los barrios; duplicación del monto otorgado por el Programa Alimentario Municipal (tarjeta Cabal) y ampliación para productos de higiene y otras necesidades; entrega de subsidios de alquiler y aumento de los montos y topes; entrega de materiales de construcción para las familias y abordaje de la crisis habitacional; asistencia inmediata ante situaciones de violencia de género».

La movilización será a las 10 horas de este jueves y coincidirá con la jornada nacional convocada por la Unidad Piquetera y otras organizaciones de lucha con la consigna «Abajo el ajuste de Massa y el FMI, contra la ofensiva de Milei y la derecha».

