Indignación por la liberación de Claudio González: «Soltaron a un golpeador y a un posible femicida»

En la tarde de este sábado, el paseo Jesús Mendía se convirtió en escenario de una movilización para rechazar la decisión de un Jurado Popular que el viernes declaró «no culpable» de los delitos de abuso sexual al cantante olavarriense Claudio González.

El músico estaba preso en el marco de una causa que fue iniciada luego de la denuncia realizada por dos menores hijas de quien fuera pareja de González.

Tras la decisión del Jurado Popular, Claudio González recuperó su libertad.

En el desarrollo de la manifestación, y en el contacto con la prensa, Liliana Cuenca de la Asociación Civil ANIMATE contó que se concentraron por pedido de una de las víctimas y denunciantes. «Ya sabemos todos que hoy Claudio González está en libertad, debe estar en su casa, y nosotros hoy tenemos a una familia destrozada, con miedo de salir a la calle, de vuelta a vivir con miedo y encerradas», expresó la referente de ANIMATE que volvió a cuestionar el sistema de Juicios por Jurados.

Cuenca contó que en una de las audiencias del juicio y mientras Rafaela, una de las víctimas, «estaba desgarrándose contando su historia» uno de los jurados «se durmió sentado en la silla».

Desde ANIMATE agregaron: «esto en algún momento creo que tiene que cambiar, porque el año pasado dejaron dos abusadores por el mismo motivo, quedaron absueltos, ahora este año Claudio González, y el destrato que ha tenido la Justicia con las víctimas y la mamá. En el Juicio a la mamá la denigraron como mamá. Después con respecto a las víctimas también, ponen en duda de lo que le pasó, sabiendo todo lo que estaba presentado en el Jurado».

Liliana Cuenca usó la presencia de la prensa para resaltar el trabajo que se realiza desde la Asociación Civil ANIMATE y aseguró «nuestra tarea es acompañar, es sostener y tratar de que se haga justicia. Yo no soy de esas personas, como dicen que soy, que inventamos casos para meterlos presos. No, señoras, no señores, están equivocados. Los casos de abuso sexual en Olavarría existen y son muchos. Las causas son muy lerdas, muy lerdas, son años en que la víctima tiene que pasar por toda esta situación. Es revictimizarla a cada rato, no las deja vivir en paz. Uno espera la fecha de juicio, ansiosa de que eso se va a terminar, y en este caso no, en este caso no hubo justicia, hubo injusticia».

Virginia, ex pareja de González y madre de las víctimas, tomó la palabra y entre lágrimas no pudo dejar de expresar su bronca, indignación y dolor. «¿Cuánto más quieren de está criatura? ¿Cuánto más tienen que probar para que este hijo de puta no pise el mismo suelo que ellas pisen? Otra vez miedo, otra vez revivir toda la secuencia. ¿Qué quieren que digan los chicos?», dijo.

La mujer no dudó en hablarle a los 12 ciudadanos que el viernes no pudieron declarar culpable a González: «Les voy a decir una cosa a los jurados, espero que duerman tranquilos, porque no solamente soltaron a un abusador, a un violador, a un pedófilo, a un pederasta, soltaron a un golpeador de mujeres», expresó.

Virginia hizo referencia a denuncias de violencia de género que según ella estarían en la justicia. «El fiscal, más allá de mis dichos sobre la violencia que él ejerció físicamente hacia mí, tenía dos denuncias del año 2007 que las puede corroborar cualquier persona, de Cecilia Bustos y Marcela Ramírez, la madre de los propios hijos. Soltaron a un golpeador y a un posible o potencial femicida. Ese hijo de puta anda entre la gente», lanzó.

Virginia durante el contacto con la prensa habló de las irregularidades en la conformación del Jurado e incluso hizo un señalamiento directo a una mujer que fue parte de la decisión. «Hubo muchísimas irregularidades. Hubo una mujer, hubo una mujer jurado, que yo la vi de casualidad, porque no nos podemos cruzar. Una mujer, madre de una criatura abusada, que ha sido parte de ANIMATE y ha sido sacada del grupo por sus conductas bastante peligrosas y bastante perversas de por sí. Me la encuentro en el juicio como jurado. Ella dijo que a mí no me conocía, dijo que no tenía ningún tipo de antecedentes con respecto a la carátula de la causa en la familia y la hija de ella fue abusada», sostuvo.

«Claudio González no estuvo tres años preso al pedo porque se le ocurrió a una jueza», dijo Virginia y volvió a cuestionar el sistema del Juicio por Jurados: «¿Cuántos otros jurados hubo ahí que no fueron detectados, que podrían haber sido tranquilamente familia o amigos de Claudio González o pagados por Claudio González? ¿Quién lo detecta esto? ¿Quién lo investiga?».

Virginia dijo que González sabía que en un juicio técnico «él iba a seguir preso y por eso eligió el Juicio por Jurados. Un juicio Jurado que claramente no tiene ningún tipo de control».

La ex pareja de González volvió a mencionar el caso de la mujer, que fue miembro del Jurado, y remarcó que hace dos meses cuando había sido sorteada en otro juicio por abuso fue sacada del Jurado por pedido de la Fiscalía.

Dijo que se trata de «una mujer con la que tenemos, enemistad por sus actitudes y por su falta de ética y de moral, con la vida en general».

«La fiscalía le tiene que dar respuesta a mis hijos por esto», dijo Virginia y aseguró, «el Fiscal nunca me llamó. Lo conocimos en el receso del juicio. Estábamos todas con el cuello estirado a ver si lo veíamos y podíamos saber quién podía llegar a ser la persona que nos defendía. Ni siquiera se presentó. Se terminó el juicio, a mí nadie me llamó para decirme este es el veredicto. Le mandé un mensaje a la secretaria del fiscal y me contestó por mensaje de texto el veredicto».

Casi sobre el final clamó: «dejaron un pedófilo, un violador, un abusador de menores y un golpeador y potencial femicida libre. Por favor, si alguien se lo puede explicar a mis hijas, porque yo no puedo. Yo ya no tengo herramientas. No puedo explicárselo. No puedo decirles que tengan una actitud positiva sobre la vida. No puedo decirles que crean en la justicia. No puedo. Yo traté por ellas de hacer un cambio. Se pudo hablar, pudimos denunciar. Y ahora tendré que esperar que por ahí mis nietos puedan llegar a vivir en una sociedad justa donde un pedófilo, un abusador, un asesino esté donde debe estar que es preso. Y que las víctimas dejen de tener miedo. Es indignante, es humillante y revictimizante».

Virgina para cerrar fue contundente: «hoy se va a ir de acá de Olavarría, va a hacer su vida en otro lugar y va a seguir haciendo lo mismo que antes. Porque a él le da placer ver sufrir a su víctima. Y eso no se lo va a sacar nadie. Es es un instinto. A él le gustan las criaturas. Y le gusta ver sufrir a sus víctimas. Y eso no se lo va a cambiar nadie. Porque es su pasión».