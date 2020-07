¿Dónde está Facundo? | “Para mí Berni se fue de Villarino sabiendo que mi hijo ya no vive”

Cristina Castro, la madre de Facundo, aseguró en declaraciones a una radio de La Plata que tras sus conversaciones con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, le quedó la sensación de que su hijo ya no vive.

Cristina Castro, la madre de Facundo, aseguró en declaraciones a una radio de La Plata que tras sus conversaciones con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, le quedó la sensación de que su hijo ya no vive.

“Me llamó la atención que Berni se haya entrevistado la primera vez que vino con los oficiales involucrados, algo que luego hizo el Jefe de la Policía”, dijo Cristina.

La mujer luego brindó detalles de las charlas que tuvo con el ministro. “La primera vez me dijo que me iba a devolver vivo a mi hijo. La segunda vez me indicó que si quería que la Bonaerense se retirase de la investigación la retiraba, y la última vez que hablamos me dio ‘lo siento señora’”.

Cristina se preguntó “¿Qué me quiso decir con eso?”, y se quejó de que Berni se haya retirado sin dar explicaciones. “A mí me quedó la sensación de que el ministro se fue de Villarino sabiendo que mi hijo ya no vive”.

En tanto, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional inició una “acción urgente” para pedir por la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro.

La iniciativa consistente en el envío masivo de mails al ministro Berni, y al fiscal federal Ulpiano Martínez para reclamar la adopción de las medidas necesarias para encontrar al joven.

Fuente: Infocielo / InfoVillarino

