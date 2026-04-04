El tren de Bahía Blanca a Constitución podría volver, pero sin pasar por Olavarría

Con información de La Nueva

A tres años de la suspensión del servicio ferroviario de pasajeros entre Constitución y Bahía Blanca, dirigentes del sector impulsan una alternativa para reactivar el tren. El dato central: el nuevo trazado en análisis prescinde del paso por Olavarría.

La propuesta plantea abandonar el recorrido histórico —afectado por el deterioro de vías y los descarrilamientos— y utilizar en su lugar la traza por General La Madrid, actualmente operativa para trenes de carga.

El servicio fue suspendido en marzo de 2023 tras una serie de descarrilamientos, el último con 247 pasajeros a bordo. Desde entonces, la infraestructura del tramo que atraviesa ciudades como Olavarría quedó bajo cuestionamiento y requiere inversiones de gran escala para volver a operar con seguridad.

Frente a ese escenario, desde el sector ferroviario proponen una variante que ya está en uso.

Víctor Donnet, dirigente de APDFA en Bahía Blanca, explicó que por la vía La Madrid “circulan trenes de carga de 30 o 40 vagones” sin inconvenientes, lo que permitiría reactivar el servicio sin esperar obras millonarias.

Según estimaciones del sector, el nuevo recorrido permitiría reducir los tiempos de viaje. El último servicio demoraba hasta 18 horas, mientras que la alternativa podría bajar ese tiempo a unas 14 horas.

Sin embargo, el cambio implica una modificación profunda del esquema ferroviario: localidades intermedias del trazado tradicional, entre ellas Olavarría, quedarían fuera del recorrido.

Pese a los planteos formales realizados por gremios ferroviarios y actores locales, hasta el momento no hubo avances concretos.

Donnet señaló que se realizaron gestiones ante Nación, incluso con respaldo de autoridades municipales, pero “no hay caso para poder reactivarlo”.

El escenario se complejiza por el esquema de concesiones: gran parte de las vías está en manos de empresas de carga, que no tienen incentivos para invertir en servicios de pasajeros.

La suspensión del tren dejó sin conexión ferroviaria a múltiples localidades del interior, donde el servicio representaba una alternativa más accesible que el transporte por ruta.

En ese contexto, la eventual reactivación sin pasar por Olavarría abre un nuevo interrogante: si el regreso del tren resolvería un problema o generaría otro, profundizando desigualdades territoriales.

Hoy, la posibilidad de recuperar el tren a Bahía Blanca vuelve a escena, pero en condiciones distintas. Ya no se debate únicamente la reactivación del servicio, sino también qué ciudades quedan dentro y cuáles afuera del sistema.

En ese esquema, Olavarría aparece por primera vez en riesgo de quedar al margen de un corredor ferroviario histórico.