En Olavarría, Eduardo «Bali» Bucca avanzó en la digitalización de procesos administrativos de la Municipalidad de Bolívar

El intendente de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca, llevó adelante en Olavarría gestiones vinculadas a la implementación de herramientas digitales en la administración municipal, en el marco de un proceso de modernización del Estado.

Según se informó oficialmente, el Municipio de Bolívar avanza en la incorporación del sistema GDEBA (Gestión Documental Electrónica Buenos Aires), una plataforma desarrollada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que permitirá digitalizar expedientes y documentación, reemplazando de manera progresiva el uso del papel.

La implementación del sistema se encuentra actualmente en etapa de ajustes técnicos previos a su puesta en funcionamiento integral. Una vez operativo, permitirá gestionar de manera digital decretos, expedientes y distintos tipos de documentación administrativa, con el objetivo de mejorar la agilidad, la transparencia y la trazabilidad de los procesos internos.

En ese contexto, Bucca ya cuenta con firma digital mediante token, una herramienta que permitirá validar documentos oficiales dentro del sistema GDEBA.

La incorporación de esta tecnología se enmarca en un convenio firmado con la Provincia y apunta a consolidar un modelo de gestión más eficiente, moderno y sustentable. Desde el Municipio indicaron que el proceso será progresivo y requerirá una adaptación gradual, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio administrativo que se brinda a la comunidad.