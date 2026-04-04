Enzo Agustín Bianciotto (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 4 de abril de 2026 a los 60 años de edad. Su pareja Baldomar Andrea; su mamá Dolly Benítez de Bianciotto; sus hermanos José y Gabriel; sus sobrinos Matías y Alejandro Bianciotto, Nadia Lucio y Victoria Elbey; su sobrina nieta Alma Bianciotto; sus amigos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento “D”, sala que habilitará de 17:00 a 00:00 horas y reabrirá a las 08:00 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Municipal de Colonia Hinojo el día domingo 5 de abril de 2026 a las 9:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de barrio Ceco II. Nacido en Hinojo. Empleado de fábrica Cerro Negro.