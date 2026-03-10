Femicidios: En lo que va de 2026 ya hubo 25 en la Provincia

El informe fue presentado por la agrupación MuMaLá. Este número indica que muere por motivos de odio patriarcal 1 persona cada 33 horas y que 24 niños, niñas y adolescentes perdieron a su madre.

De acuerdo a un informe del observatorio de la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), en lo que va de 2026 – del 1º de enero al 8 de marzo – se han registrado en el país 48 víctimas de feminicidios, es decir, crímenes por cuestiones de género en los que han perdido la vida mujeres, lesbianas, travestis y trans en Argentina. Estos 48 casos dejaron, a su vez, 24 niños, niñas y adolescentes sin madre.

Este número asume que muere por motivos de odio patriarcal 1 persona cada 33 horas, y se desagrega de la siguiente manera: 37 femicidios directos; 3 femicidios vinculados; cuatro crímenes por narcotráfico y crimen organizado; 2 trans/travesticidios y 2 suicidios femicidas.

En tanto, la provincia de Buenos Aires es la que suma la cifra más preocupante de las distintas jurisdicciones del país: han ocurrido 25 de los 48 casos mencionados.

El informe de MuMaLá indica también que se produjeron 183 intentos de femicidios y que, de todos los casos, el promedio de edad de las víctimas es 35 años.

El 59% fue asesinada en su casa, al tiempo que el 12% había denunciado a su agresor con anterioridad.

«La eliminación de políticas públicas, los discursos negacionistas y de odio de género del gobierno nacional, generan obstáculos para el acceso a la justicia y al derecho de vivir libres de violencias», expresaron desde MuMaLá con motivo del 8 de marzo, que conmemora el Día de la Mujer Trabajadora y de la desigualdad estructural que plantea el sistema capitalista.

«Este 8 de marzo también gritamos #NiUnaMenos. La violencia no es inevitable; es política! Exigimos la inmediata Declaración de Emergencia Nacional, restituir y priorizar recursos humanos y económicos. No es momento de recortes, es momento de salvar vidas», precisaron.