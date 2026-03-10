La Banda Sabinera en Olavarría

Bajo el lema “Giramos cuando el jefe descansa, buscando valientes que quieran cantar con nosotros”, la auténtica banda de Sabina continúa celebrando el cancionero del artista español, luego de que se despidiera de los escenarios y se despidiera de nuestro país a comienzos de 2025 con diez funciones memorables en el Movistar Arena. Sabina se retiró, pero sus canciones están más vigentes que nunca: suenan en las plataformas, en los recuerdos de millones de fanáticos ¡y también en vivo!

El grupo cerró el año pasado con una serie de shows importantes y abre esta nueva etapa con una gira que tendrá en Buenos Aires una de sus paradas más esperadas. Será, además, la primera vez que La Banda Sabinera se presente en solitario en la ciudad, luego de haber sido protagonistas de esos pasajes inolvidables en los conciertos de Sabina, cuando el poeta se retiraba a cambiar de vestuario y ellos tomaban el escenario con absoluta libertad.

En esas apariciones ya dejaron su marca: fluyen, se divierten y, fundamentalmente, transmiten muchísimo, ofreciendo interpretaciones únicas de los grandes himnos sabineros, con una conexión genuina con el público y un profundo respeto por la obra.

La formación de La Banda Sabinera es tan sólida como exquisita, integrada por músicos de enorme talento y reconocida trayectoria: Mara Barros en voz, Jaime Asúa en guitarra, Paco Beneyto en batería, Laura Gómez Palma en bajo y Antonio García de Diego en teclados, un verdadero seleccionado de artistas que conocen como pocos el universo musical de Joaquín Sabina.

El domingo 15 de marzo, el Teatro Municipal de Olavarría, será el escenario de una noche para cantar, emocionarse y volver a encontrarse con canciones que ya forman parte de la historia grande de la música en español.

Plateas en venta en boletería del Teatro y por ARTICKET