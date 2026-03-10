La UCR visitó el Club El Fortín en el marco del 84° aniversario de la institución 

Días atrás, la presidente de la Unión Cívica Radical de Olavarría, Belén Vergel, y el concejal Francisco González visitaron el Club El Fortín en el marco de su 84° aniversario.

Allí, fueron recibidos por Leandro Lanceta, presidente de la institución, y la secretaria Paola Casamayou.

Durante el encuentro, Vergel y González recorrieron las instalaciones de la entidad y dialogaron con Lanceta y Casamayou acerca de la enorme labor que viene realizando la Comisión Directiva para el crecimiento y desarrollo de El Fortín.

Además, también hablaron sobre el importante rol social que cumple la institución y del gran acompañamiento de las familias y de la comunidad para que esto suceda.

Al respecto, Vergel señaló que el Club El Fortín es “una institución que viene creciendo de manera sostenida gracias al compromiso de su Comisión Directiva, de las familias y de toda la comunidad que la acompaña”.

En esta misma línea, destacó especialmente “el importante trabajo social que llevan adelante. El merendero que funciona para los niños del Club es una clara muestra de ese compromiso”.

“A esto se suman los proyectos de infraestructura que están impulsando, destinados a mejorar las instalaciones y los servicios que brindan”, añadió.

Por último, cerró: “Felicitamos a toda la institución por su dedicación y por fortalecer el rol social que los clubes cumplen en nuestra ciudad”.

Por su parte, González manifestó que “el Club El Fortín en los últimos años ha mostrado un gran crecimiento, en cuanto infraestructura y en cuanto a oferta deportiva, ya que son cada vez más las disciplinas que uno puede encontrarse”.

“Durante la recorrida por el predio ubicado en Avenida Pellegrini, nos contaron sobre lo que se viene para el Club. Hay proyectos muy ambiciosos, es una institución que no deja de proyectar y mirar a futuro”, remarcó. Para finalizar, resaltó “la gran cantidad de chicos que concurren a diario y el rol que cumple el merendero en el espacio inaugurado hace aproximadamente dos años. Felicitamos al Club y a su Comisión Directiva por todo el trabajo realizado”.