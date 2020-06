Insólita batalla judicial entre dos intendentes por las restricciones de acceso a los distritos

Francisco Echarren quiso entrar a Dolores a conocer a su hijo recién nacido, pero un retén policial se lo impidió. Cruce de declaraciones y denuncias.

Los intendentes de Dolores y Castelli protagonizaron un insólito cruce de declaraciones y denuncias luego de que uno de ellos no pudiera entrar al distrito vecino a conocer a su hijo recién nacido.

Los protagonistas de la contienda, que amenaza con escalar a mayores, son Camilo Etchevarren (Juntos por el Cambio) y Francisco Echarren (Frente de Todos). Todo comenzó ayer, cuando éste último quiso entrar a Dolores para dirigirse a la clínica donde horas antes había nacido su hijo, pero un retén policial se lo impidió, debido a que después de las 19 la ciudad cierra los accesos para quienes no están domiciliados en el distrito.

“Me avisan que el Intendente de Dolores dice que no puedo entrar a ver a mi hijo recién nacido porque soy un ‘peronista roñoso’”, denunció Echarren, desde el retén que le impedía el acceso.

Ante esta situación, el jefe comunal presentó un amparo contra su par, con el fin de que la Justicia le permita el “libre acceso y circulación” por Dolores. En la presentación, Echarren aseguró que iba a llevarle leche a su hijo recién nacido, y que al impedírsele el ingreso le dio los productos a un conocido suyo que ingresaba al partido. No obstante, denunció que Etchevarren “rodeó de fuerzas de seguridad el sanatorio” para impedir la entrega del recado.

Ante esto, el juez Marcos Val aceptó el amparo y autorizó al jefe comunal de Castelli a ingresar a Dolores para acompañar a su pareja. “La Justicia obligó al Intendente de Dolores a dejarme entrar a la ciudad y ver a mi hijo después de 30 hs. Cuando sos matón, prepotente y violento las cosas salen así. Quedás como lo que sos: un miserable”, escribió Echarren en su cuenta de Facebook.

El contraataque

Pero la situación no terminó allí. Etchevarren, quien no se pronunció públicamente al respecto, lo hizo a través de su hermana Mariana, asesora legal de la comuna, quien anunció que denunciaron a Echarren en un juzgado federal por “incumplimiento de la cuarentena”.

“Se han tergiversado los hechos. En Dolores no rige la ideología ni ningún capricho de nadie. Se aplica la Ley. Dolores entró en la fase 5, pero claramente establece el DNU la prohibición de circular fuera de su jurisdicción salvo que tenga el permiso, que sirve siempre y cuando esté cumpliendo con las actividades esenciales para las cuales le es otorgado. Fuera de las actividades esenciales ese permiso no exime a las personas del cumplimiento de la cuarentena”.

“Echarren no presentó el permiso, esa es la única razón por la que no ingresó. No ingresó él como nadie que no tenga un permiso de circulación válido”, advirtió la funcionaria. La pelea ahora sigue en Tribunales. (DIB)

