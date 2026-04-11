Las bolsas de cereales y el Consejo Agroindustrial piden normalizar el transporte de granos

Las Bolsas de Cereales y de Comercio del país, junto al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), manifestaron su preocupación por las dificultades que afectan el transporte de cargas de granos en las principales zonas productivas y accesos a puertos.

En los últimos días se registraron medidas de fuerza y manifestaciones que generan demoras en la logística e interrupciones en el flujo de mercaderías. El CAA denunció que se registran acciones por parte de transportistas autoconvocados y algunas entidades para amedrentar a quienes buscan trasladar granos, semillas e insumos.

Desde los sectores involucrados señalaron que no se alcanzaron acuerdos en el marco de las mesas provinciales durante esta semana. Esta falta de resolución impacta sobre el funcionamiento de los mercados en un momento clave para la actividad agroindustrial y la economía nacional.

La paralización afecta a productores que no pueden cargar, acopiadores, cooperativas y terminales portuarias. Además, advirtieron que el Estado nacional se ve perjudicado debido a que existen embarques que están siendo atendidos por países competidores ante la falta de mercadería en Argentina.

Ante este escenario, las entidades instaron a las autoridades competentes y a las partes involucradas a trabajar en instancias de diálogo para restablecer la libre circulación de cargas a la mayor brevedad posible.

La declaración fue suscripta por las Bolsas de Cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos y las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe.