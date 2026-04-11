Elina Marta Castañeda de Ramirez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de abril de 2026 a los 76 años de edad. Había nacido en San Juan, era jubilada y vecina del barrio Provincias Unidas.

Su esposo Mario Antonio Ramirez, sus hijos Pablo Javier, Jorge Daniel, Nancy y Marina Ramirez, sus hijos políticos Mariano, Santiago y Sara, sus nietos Sebastian, Matias, Agustin, Bruno, Maia y Maite, sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos no serán velados y serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en día y horario a confirmar, al igual que la realización del responso.

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