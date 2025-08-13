Benito Juárez: inauguró el centro universitario número 40 del programa Puentes

El ministro Carlos Bianco y el intendente Julio Marini pusieron en funcionamiento el nuevo edificio educativo. Asimismo, entregaron computadoras a estudiantes y pusieron en funciones vehículos policiales.

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el intendente Julio Marini inauguraron este miércoles el Centro Universitario de Benito Juárez, el número 40 que se pone en funcionamiento a través del programa Puentes, la iniciativa del Gobierno bonaerense que busca asegurar el derecho a acceder a la educación superior a lo largo de toda la provincia.

El nuevo centro se construyó en base a una ampliación del actual Instituto del Sudeste, ubicado en el predio de la antigua estación de ferrocarril de la localidad. En esta primera etapa que fue puesta en funcionamiento hoy, se construyeron dos aulas contiguas al edificio, con una superficie de 71 metros cuadrados, y se dejó establecida la infraestructura para una futura ampliación en la planta alta. A futuro, cuando la obra sea completada contará con un total de cuatro aulas con capacidad para veinte alumnos cada una, dos salas de informática, auditorio y salón de usos múltiples con capacidad para sesenta estudiantes, biblioteca, área de servicios con dos núcleos sanitarios adaptados y un área administrativa.

En el marco del acto de inauguración, el ministro Bianco señaló: “Poner centros universitarios para que los chicos y las chicas tengan la universidad más cerca no es una ciencia, es darse cuenta de que hay una necesidad y que nosotros, como funcionarios públicos, la podemos transformar en un derecho para las y los habitantes de la provincia”. “El Gobernador y yo no vamos a descansar hasta que todos los municipios de la provincia tengan un centro universitario, ese es nuestro compromiso”, añadió el titular de la cartera de Gobierno.

Actualmente, a través del programa Puentes se dicta en el municipio la Diplomatura en Instalación de Redes FTTH GPON, dictada por la Universidad Tecnológica Nacional. A ella se le sumarán, durante el segundo cuatrimestre de 2025, la Diplomatura Universitaria en Cuidados Paliativos (Universidad Nacional de Lanús) y la Tecnicatura en Marketing Digital y Comercio Electrónico (Universidad Provincial de Sudoeste – UPSO).

Entrega de computadoras y vehículos policiales

Durante la jornada en el municipio, Bianco y Marini también entregaron computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense a 15 estudiantes del último año de dos escuelas de Benito Juárez: la Escuela de Educación Secundaria N° 4 y la Escuela Especial N° 501 “Mariano Roldán”. Al respecto, el ministro Bianco expresó: “Vamos a seguir adelante con la entrega de netbooks en el marco del Conectar Igualdad Bonaerense y hoy por hoy ya tenemos más del 90% de las escuelas de la provincia conectadas a internet”.

Además, las autoridades hicieron entrega de un carro tecnológico con 20 computadoras y una pantalla interactiva a la Escuela de Educación Secundaria N° 4, una iniciativa a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, Bianco y Marini pusieron en funciones una camioneta, dos autos y cuatro motos patrulleros, en el marco de las acciones que lleva adelante el Gobierno de la Provincia en materia de seguridad. Estos vehículos se suman a las tareas de prevención y control que se realizan en el municipio.

Participaron en las actividades el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Padín, el director provincial de Vinculación con el Sistema Universitario y Científico y coordinador del programa Puentes, Juan Brardinelli, la rectora de la UPSO, Andrea Savoretti, y otras autoridades provinciales y municipales.