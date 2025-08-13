Beatriz Elena Jauregui (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 13 de Agosto de 2025 a los 75 años de edad.

Sus hijos: José María y Consuelo; sus hijos políticos: Victoria y Ariel; sus nietos: Joaquín, Justo, Jazmín, Delfina y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «B». Cierra Miércoles 13/08 a las 22:00 Hs. Reabre Jueves 14/08 de 09:00 a 12:00 Hs.

SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz

DÍA Y HORA: A Confirmar

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Roca Merlo

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Jubilada