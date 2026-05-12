Nélida Nicandra Alí viuda de Zabala «Nely» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 11 de mayo de 2026 a los 84 años de edad. Sus hijos Nélida y Sergio; su hija política Mariela; sus nietos; sus bisnietos; sus hermanos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nélida Nicandra Alí viuda de Zabala era vecina del barrio Coronel Dorrego, nació en Olavarría y era jubilada y pensionada.

Sus restos son velados en España 2942, departamento «D», este martes 12 de mayo de 11:00 a 19:00 horas. Tras el responso en la capilla ardiente, serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

Servicio adherido a Coopelectric.