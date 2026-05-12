Elecciones en el Colegio de Abogados de Azul: Luciano Capelli encabeza la lista oficialista

El próximo viernes 15 de mayo se llevarán a cabo las elecciones en el Colegio de Abogados de Azul. La lista 8 «Alternancia» presenta como candidato a presidente al abogado Luciano Capelli, quien representa la línea oficialista del mandato saliente. La propuesta busca profundizar el trabajo realizado en los últimos cuatro años, manteniendo la tradición de rotar la conducción entre las distintas localidades del Departamento Judicial para evitar que la gestión se concentre únicamente en la ciudad de Azul.

Uno de los pilares de la plataforma electoral es la modernización tecnológica, con un foco urgente en la capacitación sobre Inteligencia Artificial (IA). Al respecto, Capelli advirtió que la IA «ya nos está pasando por arriba, ya no es futuro sino que es un presente». El candidato enfatizó la importancia de un uso responsable, señalando que «es imprescindible que esté el control humano por detrás con un criterio jurídico», ya que estas herramientas pueden generar «información falsa o citas falsas de jueces y fallos». En este sentido, proponen capacitaciones recurrentes y la creación de una aplicación móvil y un podcast institucional.

Para los nuevos profesionales, la lista «Alternancia» proyecta la creación de espacios de coworking en todas las localidades y la entrega de «créditos blandos» con fondos propios del Colegio. Capelli remarcó que «arrancar la profesión es muy difícil, los primeros años son bravos hasta que hacés esa rueda de clientela». Asimismo, la propuesta incluye la implementación de un sistema de mentorías para que abogados experimentados acompañen a quienes recién inician su carrera.

En el plano gremial, la defensa de los honorarios se posiciona como una prioridad mediante la profundización del Observatorio de Honorarios, encargado de analizar que las regulaciones judiciales respeten los mínimos legales. Además, Capelli ratificó el compromiso de gestionar la cobertura de vacantes de magistrados, advirtiendo que la falta de jueces «demora mucho y repercute directamente sobre los abogados y sobre la gente», citando casos específicos en los fueros laboral y de familia de Olavarría.

Finalmente, la lista confirmó que existe una decisión firme de trasladar la sub sede de Olavarría para que funcione cerca del nuevo Polo Judicial. Según explicó Capelli, «queremos acompañar ese cambio y que esté la sub sede del Colegio y la Asociación ahí cerquita». La votación contará con la participación de profesionales de toda la región para definir la conducción que liderará la institución de cara a su centenario.