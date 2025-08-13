Marcelo Luis Zárate (Q.E.P.D.)
Marcelo Luis Zárate (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 13 de Agosto de 2025 a los 58 años de edad.
Su pareja Adriana; su madre; sus hijos; sus hijos políticos; sus nietos; sus hermanas; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D». Cierra Jueves 14/08 a las 0:00 Hs. Reabre a las 08:00 Hs.
SIN RESPONSO.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Jueves 14/08 a las 11:30 Hs.
Barrio en el que vivía: Sarmiento Norte
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Mecánico. Propietario del comercio «M Z Turbo»