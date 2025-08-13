Marcelo Luis Zárate (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 13 de Agosto de 2025 a los 58 años de edad.

Su pareja Adriana; su madre; sus hijos; sus hijos políticos; sus nietos; sus hermanas; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D». Cierra Jueves 14/08 a las 0:00 Hs. Reabre a las 08:00 Hs.

SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Jueves 14/08 a las 11:30 Hs.

Barrio en el que vivía: Sarmiento Norte

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Mecánico. Propietario del comercio «M Z Turbo»