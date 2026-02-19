Las Flores: Mató a su hermana y se entregó a la policía

La Región
Por En Linea Noticias 0

Un hombre de 35 años se entregó en una dependencia policial y confesó haber matado a su hermana en la ciudad de Las Flores.

El hecho ocurrió en horas de la mañana de este 18 de febrero de 2026, alrededor de las 9:45, cuando personal policial tomó intervención tras la presentación espontánea del acusado. Según manifestó, durante la madrugada mantuvo una discusión con su hermana, de 37 años, y la habría asfixiado.

De inmediato, efectivos se dirigieron a una vivienda del barrio Pro Casa, donde constataron el fallecimiento de la mujer en el interior de una habitación. El lugar fue preservado a la espera de peritos y de las directivas judiciales correspondientes.

Tomó intervención la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Iparraguirre, quien dispuso la aprehensión del hombre bajo la carátula de “homicidio agravado por el vínculo”. Además, ordenó medidas vinculadas al relevamiento del escenario del hecho y a la toma de testimonios.

En paralelo, personal de la Estación de Policía Comunal y de la Comisaría de la Mujer y la Familia lleva adelante tareas de recolección de información para determinar el móvil del hecho, en el marco de una presunta problemática familiar previa.

