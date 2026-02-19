Introdujeron cambios en el régimen de horas POLAD de la Bonaerense

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso cambios en el régimen de Policía Adicional (POLAD), el sistema de horas extra que regula a los efectivos de la fuerza.

La medida fue oficializada mediante un decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof y publicado en el Boletín Oficial.

La modificación principal redefine qué efectivos pueden prestar servicios de POLAD y cuáles quedan excluidos.

Hasta ahora, la Ley 13.942 establecía en forma general que el personal “en uso de cualquier tipo de licencia” no podía cumplir horas adicionales. Con la nueva redacción, la prohibición se detalla de manera específica.

Según el texto oficial, no podrán ser autorizados para realizar servicios de Policía Adicional quienes se encuentren bajo licencias por enfermedad o accidente, maternidad, nacimiento de hijos, adopción, atención de familiares enfermos, donación de órganos o durante el permiso por exámenes.

De este modo, la norma deja de ser genérica y enumera de manera taxativa los casos en los que rige la restricción.

El segundo cambio introduce una novedad: habilita al ministro de Seguridad a establecer o modificar las licencias y permisos durante cuyo goce no podrá autorizarse la prestación de servicios de Policía Adicional.

En la práctica, esto implica que el listado de prohibiciones podrá ampliarse o ajustarse por decisión administrativa, sin necesidad de una nueva ley.

Algunos aspectos del régimen no fueron modificados. Continúa vigente el registro voluntario para cubrir las horas adicionales, la exigencia de que el efectivo se encuentre de franco para prestar el servicio y el tope del 3% sobre el costo total del servicio destinado a tareas de apoyatura.