FACSO dio la bienvenida a más de 130 ingresantes

La Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN recibió a más de 130 estudiantes que comenzaron a cursar carreras de grado en el Complejo Universitario de Olavarría y en contextos de encierro, en las unidades penales de Sierra Chica y Azul.

El acto de bienvenida se realizó en el inicio del ciclo lectivo y estuvo encabezado por el decano, Dr. Gustavo Flensborg; el vicedecano, Esp. Nicolás Casado; la secretaria Académica, Mag. Suyai Compagnon; la secretaria de Investigación y Postgrado, Dra. Constanza Caffarelli; la secretaria de Extensión, Prof. Natalia Mengochea; y la subsecretaria Académica, Lic. Gabriela Delía.

La propuesta académica se desarrolla en el Complejo Universitario de Olavarría y también en el marco del Programa de Educación en Contextos de Encierro, que se implementa en unidades penales de Sierra Chica y Azul, ampliando el acceso a la educación superior en la región.

Durante la jornada acompañaron integrantes del Programa de Ingreso, Permanencia y Egreso (PIPE), que coordina el Curso de Ingreso a la Vida Universitaria (CIVU), además de representantes del Programa de Educación en Contextos de Encierro (PECE) y del Centro de Estudiantes de FACSO.

Desde la Facultad señalaron que el CIVU constituye una instancia clave para acompañar a los y las ingresantes en esta nueva etapa, con el objetivo de fortalecer la permanencia y el recorrido académico desde el inicio.

Con esta nueva cohorte, Sociales consolida su presencia en el sistema universitario regional y reafirma su compromiso con el acceso a la educación superior en Olavarría y la zona.