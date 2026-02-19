La Casona Laplacette volvió a reunir a la comunidad en General La Madrid

La histórica Casona Laplacette fue escenario de una jornada cultural que convocó a vecinos y artistas en un nuevo encuentro con las tradiciones locales.

El pasado sábado 14, el parque del emblemático edificio de General La Madrid albergó el denominado “Patio Peñero”, una propuesta que, pese a la amenaza de lluvia y la reprogramación de horarios, logró sostenerse con una importante participación de público.

Durante la tarde hubo presentaciones de danza y música folklórica. Familias completas se acercaron con mates y reposeras para acompañar la iniciativa, que puso en valor las raíces culturales de la comunidad lamadritense.

Desde la organización destacaron la respuesta de los vecinos, quienes permanecieron en el predio aun con un clima inestable. El encuentro volvió a posicionar a la Casona Laplacette como un punto de referencia para las actividades culturales y tradicionales de la región.