Virginia Beatriz Kriger viuda de Schamberger (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 18 de febrero de 2026 a los 81 años.

Sus hijos Jose Luis, Cristina y German, hijos políticos Mirian, Natalia y Fabio, hermano Eduardo, cuñada Cristina, nietos Gladys, Leonardo, Soledad, Cristian, Sofía y Axel, bisnietos Gonzalo, Melanie, Santino, Timoteo y Olivia, y Alma Mia. tataranieto Salvador, sobrina Graciela y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala velatoria de Colonia Hinojo a partir de este jueves 19 a las 11 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación será en el cementerio de Colonia Hinojo el jueves 19 de febrero a las 12 horas.

Vecina de Colonia Hinojo. Nacida en Hinojo. Jubilada y Pensionada. Servicio adherido a Coopelectric.