Robaron herramientas de trabajo a integrante de Bomberos

Un hecho delictivo ocurrió este miércoles por la mañana en el barrio Ceco 1, donde desconocidos sustrajeron elementos de una motocicleta utilizada para trabajar.

La víctima, Darío Duval, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios, detalló que el hecho se registró alrededor de las 7:40 en la casa 1017 del mencionado barrio.

El delincuente se llevó los espejos, el asiento y documentación de la moto Gilera Smash. Según lo descrito, el autor del robo vestía una campera con la inscripción «PADEL» en la espalda y circulaba en una motocicleta Gilera con guardabarros delantero cortado, luces traseras faltantes y patente lateral.

La denuncia fue radicada ante la policía. (En Línea Noticias)