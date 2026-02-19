Guillermo Lascano sobre la reforma laboral: “Es una necesidad histórica para salvar el mercado de trabajo argentino”

Guillermo Lascano, concejal y referente local de La Libertad Avanza, se expresó ante En Línea Noticias respecto al proyecto impulsado por el oficialismo nacional. Además de defender la iniciativa, cuestionó el paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).



El edil sostuvo que la iniciativa apunta a modificar el esquema vigente de contratación y relaciones laborales, al que definió como “un fracaso absoluto”.



“La reforma laboral que estamos impulsando no es un capricho, es una necesidad histórica para salvar el mercado de trabajo argentino. El modelo actual, defendido por esta cúpula sindical, ha demostrado ser un fracaso absoluto. Tenemos millones de personas trabajando en la informalidad, sin derechos, sin aportes y sin futuro, mientras unos pocos trabajadores formales ven cómo su poder adquisitivo se pulverizó por la inflación del modelo kirchnerista”, expresó.



Lascano definió la propuesta como un proceso de “modernización laboral” y planteó que el objetivo es “quitarle el pie de encima a quien quiere invertir y a quien quiere trabajar”.



En ese sentido, mencionó el cierre de la planta de Fate como ejemplo de las consecuencias del esquema actual. “Cuando la intransigencia sindical y los costos laborales no salariales se vuelven insostenibles, las empresas cierran y los trabajadores pierden su fuente de ingreso”, afirmó.



Además, cuestionó el paro convocado para este jueves. “El paro no es un paro por los derechos de los trabajadores. Es un paro político para defender privilegios de una casta sindical”, sostuvo, y agregó que “no se puede lograr un resultado distinto haciendo siempre lo mismo”.