Martín Olivieri en CoNverSo: “Dios me sacó de un pozo muy profundo donde estaba”

Una nueva entrevista del ciclo CoNverSo ya está disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias. En esta oportunidad, el excombatiente de Malvinas y actual pastor Martín Olivieri dialogó con el periodista Fabricio Lucio y profundizó en el proceso espiritual que atravesó tras la guerra de 1982 para superar las secuelas del conflicto.

Uno de los momentos más significativos del testimonio fue la decisión personal que marcó un punto de inflexión en su vida. “Me fui a mi habitación y le prometí a Dios que si Él me sacaba de donde yo estaba, yo le iba a servir el resto de mi vida”, relató al recordar el inicio de su camino en la fe.

El impacto de la posguerra

Durante la conversación, Olivieri describió las dificultades que enfrentó al regresar de las islas y el proceso interno que debió transitar en la posguerra. Según explicó, aquella promesa se transformó en el motor de su reconstrucción personal y en el origen de su tarea pastoral.

“Dios me sacó de un pozo muy profundo donde estaba”, sostuvo al referirse a esa etapa de transformación.

La entrevista recorre desde su llegada a Puerto Argentino en 1982 hasta su presente institucional y puede visualizarse completa en el canal de Youtube de En Línea Noticias