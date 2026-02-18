Carlos Manzur: “Esta reforma laboral lo único que hace es precarizar»

En el marco del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves, el dirigente de la CGT Regional Olavarría, Carlos Manzur, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados de la Nación y sostuvo que la medida de fuerza será “contundente”.

Manzur centró sus críticas en el contenido del proyecto y en las consecuencias que, a su entender, tendría para los trabajadores.

“Creemos que va a ser un paro contundente porque ya los trabajadores, y en realidad todos los argentinos, están dando cuenta de que esta reforma laboral lo único que hace es precarizar y volver al trabajador a los años del siglo XIX, donde los derechos estaban totalmente arrebatados”, afirmó.

El dirigente también hizo referencia a los cambios vinculados a las licencias por enfermedad, uno de los puntos que generó polémica durante el tratamiento legislativo.

“Ya con lo que se decía de la licencia por enfermedad, eso era terriblemente grave. Los trabajadores están viendo cómo este gobierno y esta política están arrasando con nuestra fuente de trabajo. Hoy con lo que pasó en Fate y así va a seguir en aumento. Lamentablemente, si sale esta ley laboral, el trabajador va a estar totalmente y absolutamente desprotegido en todo aspecto”, concluyó.