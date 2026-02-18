El Gobierno intimó a La Fraternidad y la UTA a no realizar medidas de fuerza

El Ministerio de Capital Humano informó que, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, intimó a los gremios La Fraternidad y Unión Tranviarios Automotor (UTA) a abstenerse de llevar adelante medidas de acción directa.

Según el comunicado oficial, la advertencia se fundamenta en que se encuentra en pleno trámite una instancia de conciliación laboral obligatoria. En ese marco, señalaron que cualquier medida de fuerza implicaría un incumplimiento de la conciliación oportunamente dispuesta y actualmente vigente.

Desde la cartera nacional indicaron que la intimación se realizó en el marco de las normas legales que regulan la conciliación laboral obligatoria.