General La Madrid: El CPR esclareció el hurto de un eje de camión

El Comando de Prevención Rural (CPR) de General La Madrid informó el esclarecimiento del hurto de un eje completo de camión ocurrido el pasado 14 de febrero.

Según detallaron voceros oficiales, la denuncia fue radicada por el propietario de una empresa de transporte de hacienda, quien indicó que en la rotonda de las rutas provinciales 86 y 60, Cuartel II del partido, le habían sustraído un eje de hierro con cuatro ruedas armadas marca Ling Long, medidas 275/80 x 22.5, junto con ambos paquetes de elásticos. El elemento había quedado en el lugar tras un desperfecto mecánico y el posterior vuelco de un acoplado.

A partir de la investigación iniciada, y mediante la recolección de testimonios, la colaboración del centro de monitoreo local y el análisis de cámaras de seguridad de vecinos de la zona, se logró establecer la autoría del hecho por parte de un hombre mayor de edad domiciliado en la ciudad de Benito Juárez.

De acuerdo con lo informado, el sospechoso habría sustraído y trasladado el eje utilizando un camión perteneciente a la empresa para la cual trabajaba. Ese mismo día, personal del CPR se trasladó a Benito Juárez, donde recuperó el elemento denunciado, que posteriormente fue restituido a su propietario.

La causa fue caratulada como “Hurto” y tomó intervención la UFI Nº 11, a cargo del Dr. Adrián Peiretti.